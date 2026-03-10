Размер шрифта
Трамп заявил, что впечатлил Путина военной операцией против Ирана

Трамп: Путин очень впечатлен операцией США против Ирана
Начало американской военной операции против Ирана произвело впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая на конференции Республиканской партии во Флориде, Трамп отметил, что об операции против Ирана говорилось в ходе телефонного разговора двух лидеров. По словам главы Белого дома, Путин был очень впечатлен тем, что увидел, потому что «никто никогда не видел ничего подобного».

При этом Трамп признал наличие у Ирана мощной, хорошо вооруженной армии, подчеркнув, что верит в превосходство американского вооружения и Вооруженных сил США.

9 марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Разговор двух лидеров длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США. Главы государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ранее Путин обратил внимание Трампа на успешное продвижение войск России в зоне СВО.

 
