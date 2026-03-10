«Веселее, чем захватывать»: Трамп объяснил, зачем США топят иранские корабли

Трамп: иранского флота больше нет, все лежит на дне океана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал иранские военные корабли одними из лучших, добавив, что в ходе американской операции топить их «веселее, чем захватывать». Его слова передает РИА Новости.

»[Иранского] флота больше нет. Все лежит на дне океана — 46 кораблей. Можете в это поверить»? — заявил Трамп.

Он сообщил, что поинтересовался у своего окружения, почему один из иранских кораблей не был захвачен, а был потоплен. Американский президент уточнил, что суда иранского флота можно было бы использовать в качестве трофеев. На это, со слов Трампа, было ответ, что корабли веселее топить, чем захватывать.

«Именно так они и сказали. Им больше нравится их топить. Они говорят, что так безопаснее. Думаю, возможно, это правда», — подчеркнул президент США.

9 марта президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. В ходе беседы стороны обсудили текущую международную ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена.