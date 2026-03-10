Сийярто назвал паникой реакцию Киева на изъятие в Венгрии денег у украинских инкассатаров

В Киеве началась паника из-за того, что Венгрия конфисковала перевозимые сотрудниками государственного украинского «Ощадбанка» валюту и золото, заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

Об этом сообщает агентство MTI.

Выступая в Будапеште перед журналистами, Сийярто отметил, что венгерского посла в Киеве вновь вызвали в министерство иностранных дел Украины, где ограничились исключительно требованием возврата денег и не смогли ответить на вопросы властей Венгрии. По его словам, среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию.

Сийярто подчеркнул, что ввоз на территорию страны крупной суммы денег при подозрительных обстоятельствах стал проблемой национальной безопасности. Он указал, что возникают законные вопросы, с какой целью были привезены в Венгрию эти деньги и кому они предназначались. Глава МИД поинтересовался, не имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов ко все более очевидному вмешательству Киева в венгерские парламентские выборы.

9 марта сообщалось, что в парламенте Венгрии зарегистрирован законопроект о временном удержании наличных и золота, изъятых у граждан Украины, на период до 60 дней для проведения проверки их происхождения.

Семь украинских граждан были задержаны в Венгрии при перевозке $40 млн и €35 млн наличными и 9 кг золота в слитках. Деньги и драгметалл изъяты венгерскими властями. Премьер-министр страны Виктор Орбан предупредил, что ценности не вернут, пока не завершится расследование.

Ранее в Госдуме допустили, что скандал с конфискацией денег в Венгрии попробуют «замылить».

Новость дополняется.