«Русские снова в деле»: в Британии оценили последствия операции против Ирана

Unherd: операция США и Израиля против Ирана вернула РФ на мировой рынок нефти
Военная операция США и Израиля против Ирана вернула Россию на мировой нефтяной рынок. Об этом пишет британский портал Unherd.

Как отметил автор, высокие цены на нефть уже вынудили США отменить санкции против России, связанные с нефтяной отраслью.

«В любой день это было бы главной новостью, но не сегодня. [Президент РФ] Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле», — говорится в материале.

В настоящее время российская нефть стала наиболее востребованной на мировом рынке, что в первую очередь связано с возникшим дефицитом из-за конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул автор.

9 марта газета The Washington Post писала, что Белый дом в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив, даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США не сможет стабилизировать мировые рынки энергоносителей.

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) должен пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики.

Ранее Путин призвал перенаправить поставки нефти и газа.

 
