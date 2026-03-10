Дизайнер назвала «трендовую» мебель, которая сделает вашу жизнь хуже

Дизайнеры интерьеров редко говорят об этом вслух, но 90% того, что сегодня называют «трендом» — это маркетинговый заговор, призванный заставить покупателей тратить деньги на вещи, которые сделают вашу жизнь только хуже. Об этом «Газете.Ru» рассказала Оксана Дрок, дизайнер мебели, основатель бренда «Корона Хоум Мебель».

«Практичность лучше красивой картинки. Вдохновляющие кадры из Pinterest, реализованные в реальных интерьерах, часто не приносят владельцам желаемого удовлетворения. Секрет фотографий шикарных комнат в том, что в них никто не живет. Например, в реальной кухне с модными сейчас открытыми стеллажами всегда нужно быть готовым оттирать липкий желтый налет, даже если вы не фанат жарки. А стулья и кресла на тонких ножках сильно ограничивают вас в возможных позах», — объяснила она.

Еще одна ошибка — бескаркасная мебель. В любом интерьере она выглядит как инородное тело и удешевляет все пространство. Если хочется добавить зону отдыха, лучше рассмотреть качественное кресло с каркасом или даже просто добротный пуф, он и функционален, и эстетичен, и прослужит значительно дольше.

«Отдельная боль — это имитации, которые часто создают ощущение бутафорных декораций. К тому же они не долговечны. Гораздо честнее и элегантнее выбирать предметы интерьера, которые стоят адекватных денег и не пытаются обмануть зрителя, создают глубину своей естественностью», — подчеркнула дизайнер.

Дорого — это не всегда хорошо для конкретного человека. Часто товары не стоят своих денег и малополезны, но имеют большой ценник за счет того, что регулярно появляются в рекомендациях блогеров. Получается, человек переплачивает не за хорошую вещь, а за красивую картинку. В итоге он вынужден мириться с неудобным диваном, на котором невозможно сидеть, элементами декора, которые мешаются под ногами, или дизайнерскими материалами, которые в реальности оказываются неопрятными на ощупь, маркими или токсичными.

«Поэтому советую внимательнее относиться к трендам в отделке жилища и не следовать им слепо. Внешний эффект и первое впечатление не должны перечеркнуть главное — мягкая мебель должна быть удобной, поддерживать общую атмосферу и нравиться лично вам. Только тогда вы сможете, возвращаясь домой, полноценно наслаждаться домашним уютом, расслабляться и отдыхать», — резюмировала она.

