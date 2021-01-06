Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах главы государства. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», — заявил Трамп на митинге своих сторонников.
Он также назвал нарушения на выборах возмутительными и сравнил США со страной третьего мира.
Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Республиканцы лидируют после подсчета более 90% голосов на выборах в сенат в Джорджии
— Трамп призвал Пенса быть мужественнее и не отдать победу на выборах Байдену
— Сенатор: демократы получили контроль над верхней палатой Конгресса США