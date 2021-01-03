Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на территориальные претензии призвал эстонских политиков не включать «избирательную память» и вспомнить другие исторические эпизоды.

Слова губернатора приводит пресс-служба региональной администрации в своем Telegram-канале.

В частности, Дрозденко напомнил о нахождении чудской земли в составе Руси и Российской империи, а также о том, что Ивангородская крепость была построена Иваном III, как форпост Руси против шведов.

«А в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса», – добавил губернатор.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать по сей день. Данное соглашение было подписано 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту и утратило силу в 1944 году — после вхождения Эстонии в состав СССР. По договору в состав Эстонии входили части территорий нынешних Псковской и Ленинградской областей.

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