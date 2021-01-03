В МВД пообещали выдать Жириновскому электронный паспорт в числе первых

МВД ответило на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского выдать ему одному из первых электронный паспорт, сообщается в Telegram-канале фракции ДДПР в Государственной думе.

«ВВЖ (Владимир Вольфович Жириновский) уже обращался в МВД с просьбой выдать ему документ нового образца как только они появятся. И на днях пришел ответ из ведомства: «Вам в числе первых будет выдан паспорт с электронным носителем» – указано в сообщении.

Ранее сообщилось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева выдать ему электронный паспорт одному из первых «в целях популяризации перехода».

По информации российского министерства внутренних дел, электронные паспорта могут быть введены в Москве в пилотном режиме в конце 2021 года.

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