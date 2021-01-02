Сенаторы-республиканцы оспорят итоги президентский выборов США

В США 11 сенаторов от Республиканской партии намерены оспорить результаты выборов президента страны, сделанные в ходе голосования на коллегии выборщиков. Об этом сообщает Fox News.

Они намерены предъявить формальное возражение. Кроме того, чиновники намерены добиваться назначения избирательной комиссии, у которой будут полномочия проводить расследование и проверку результатов выборов в спорных штатах.

При этом сенаторы выступили за то, чтобы определенные штаты оценили выводы комиссии, а также могли провести слушания заксобраниях штатов, чтобы заверить измененные итоги выборов.

«Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов», — сказано в заявлении сенаторов.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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