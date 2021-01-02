Дипломата из ООН обнаружили мертвой в США

В Нью-Йорке нашли мертвой 38-летнего дипломата, которая работала в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.

Женщину нашли в ее квартире в Манхеттене. Полиция считает, что она могла покончить с собой. На месте инцидента не было обнаружено следов преступления.

Отмечается, что дипломат работала в ООН два года. Она жила в квартире одна. Собеседник газеты отметил, что умершая была спокойным человеком.

«В четверг, 31 декабря 2020 года, примерно в 13.40 полиция выехала на вызов. <...> По прибытии полиция обнаружила 38-летнюю женщину без сознания <…> в спальне», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нью-йоркскую полицию.

По словам одного из источников, в четверг, 31 декабря, к женщине пришел гость. Собеседник агентства также рассказал, что в этот день женщине звонили и стучали в дверь, но она не реагировала.

«У нее бывало много лекарств, я помню, из ее страны. На македонском языке были названия», — сказал он.