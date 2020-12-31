Депутат Рады опубликовал свое фото в шапке с советской символикой

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал у себя в Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке с советской символикой.

«Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам», — написал он.

Ранее львовские сотрудники правоохранительных органов провели задержание 19-летнего уроженца Киева, на котором была надета шапка с серпом и молотом.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». По данной статье молодой человек может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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