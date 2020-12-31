Пресс-секретарь Зеленского рассказала о его положительных качествах

Президент Украины Владимир Зеленский искренний и терпеливый начальник, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Об этом сообщает телеканал ZIK у себя в YouTube.

«Он разный, потому что он переживает все. Он искренний. И эта искренность - его выдающаяся черта, его характера. Он действительно все делает от сердца. У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости - это то, чему бы лично я хотела научиться», — сказала Мендель.

Она добавила, что Зеленский ее иногда ругает «по заслугам». Однако президент к ней прислушивается и меняет мнение, если ей удается отстоять свою позицию.

По словам Мендель, президент часто смотрит телевизор, разные каналы.

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