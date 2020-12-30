Палата общин Великобритании одобрила торговую сделку с ЕС

Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку Великобритании и Европейского союза, сообщает Reuters.

За принятие законопроекта о торговой сделке проголосовал 521 депутат, против — 73, указано в сообщении. После подтверждения одобрения нижней палатой законопроект будет направлен на рассмотрение в верхнюю — палату лордов.

Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС. Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря.

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