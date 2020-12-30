Песков подтвердил, что Чубайс общался с Путиным перед уходом из «Роснано»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о разговоре президента России Владимира Путина и его спецпредставителя по связям с международными организациями Анатолия Чубайса.

По словам Пескова, Путин и Чубайс переговорили по телефону. Раньше об этом не сообщалось, потому что Кремль о больше части разговоров президента за рабочий день не сообщает, отметил Песков.

На вопрос, не обзавелся ли Чубайс кабинетом в аппарате президента, представитель Кремля ответил, что политик не является непосредственно сотрудником администрации президента, поэтому не имеет там кабинета.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на должность его спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого политик рассказал, что обсудил с главой государства свою будущую должность.

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