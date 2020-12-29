Мишустин и премьер Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Азербайджана Али Асадов во время телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что Мишустин и Асадов обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в энергетической, промышленной, транспортной и других областях.

«Рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин», — говорится в сообщении.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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