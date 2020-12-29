Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе США и Мексики

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден считает, что по вине действующего американского лидера Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа, передает ТАСС.

«Нам предоставили информацию о шагах, необходимых для устранения последствий гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе», — заявил Байден, говоря о консультациях с помощниками.

По мнению политика, с теми, кто прибывает в США через территорию Мексики, должны обращаться «гуманно и по правилам». Американским властям следует «безопасно и быстро» обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране.

Трамп на посту главы государства принял ряд мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля. Он заявлял о необходимости пресечь нелегальную иммиграцию, а также ограничить прием беженцев в США.

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