Путин и Цзиньпин заявили, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили взаимоотношения двух стран. Об этом сообщается на сайте российского лидера.
Главы государств выразили приверженность настрою на углубление взаимодействия по всем направлениям между странами.
Кроме того, в рамках прошедшего разговора стороны подчеркнули, что российско-китайские отношения достигли своего самого высокого уровня в истории, а также носят «подлинно взаимовыгодный характер».
Путин и Цзиньпин добавили, что страны выражают единое мнение в вопросе отстаивания исторической правды и итогов войны.
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