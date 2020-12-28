Жириновский отнес Мишустина и Шойгу к возможным будущим президентам России

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, кандидатами на эту должность могут быть премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме того, Жириновский заявил, что сам будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Он также добавил, что главой государства станет человек, которого Россия ждет 30 лет, намекнув на себя.

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