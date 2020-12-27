Пашинян назвал варианты проведения внеочередных выборов в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о существующих вариантах проведения в парламенте страны внеочередных выборов. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Он подчеркнул, что парламент страны не избирает премьера дважды.

«Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов — премьер подает в отставку <...> и назначаются внеочередные выборы», — сказал Пашинян.

Кроме того, глава правительства добавил, что по второму варианту должны быть внесены изменения в Конституцию страны, которые дадут полномочия парламенту на роспуск и проведение внеочередных выборов.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Узнать волю народа: Пашинян объявил о готовности уйти с поста премьера

— В Ереване оппозиция заблокировала здания правительства и генпрокуратуры Армении

— Саркисян обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении