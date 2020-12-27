Песков назвал самое яркое воспоминание года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ощущение «неизведанного и неиспробованного» самым ярким воспоминанием уходящего года. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Наверное, приход вот этого состояния — доселе неизведанного, доселе неиспробованного», – ответил Песков на вопрос о самом ярком воспоминании года.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что год начался с «грандиозных планов», для реализации которых было сделано все необходимое. При этом на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции повестка дня абсолютно изменилась, причем во всем мире.

В условиях пандемии мировая экономика столкнулась с чем, что «по крайней мере, в новейшей и в новой истории, еще не испытывала» – с «обрушением всего и вся», отметил Песков.

«Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились», – заключил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что в России с ситуацией справляются «чрезвычайно эффективно».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин собирается работать в новогодние праздники

— Путин собирается сделать прививку от коронавируса

— В Кремле рассказали о «бешеных нападках» против российских вакцин от COVID-19