В Кремле рассказали о ближайших зарубежных поездках Путина
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ближайших зарубежных поездках Владимира Путина, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, у главы государства в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами.
При этом заграничные поездки планировать пока тяжело из-за ограничений по коронавирусу, добавил представитель Кремля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин не встретится с представителями бизнеса в этом году