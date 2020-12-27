В Кремле рассказали о ближайших зарубежных поездках Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ближайших зарубежных поездках Владимира Путина, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, у главы государства в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами.

При этом заграничные поездки планировать пока тяжело из-за ограничений по коронавирусу, добавил представитель Кремля.

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