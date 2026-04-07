В Мионообороны раскрыли подробности атаки на военную инфраструктуру ВСУ

Российские силы за сутки поразили предприятия по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет для вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российская авиация и беспилотники также ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) за прошедшие сутки взяли под контроль наибольшую с середины марта по площади территорию на Славянско-Краматорском направлении. По информации журналистов, российским войскам удалось выбить ВСУ с территории площадью около 18 квадратных километров. Речь идет о землях между Никифоровкой и Калениками, к востоку от Рай-Александровки — важного узла обороны украинских формирований.

При этом военнослужащие ВС РФ применили нетипичную для них тактику, когда движение вперед осуществляется в обход города.

Ранее Одесса подвергалась массированной атаке.