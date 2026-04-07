Врач объяснил, что делать при укусе клеща

Клещи являются переносчиками опасных болезней, таких как боррелиоз или энцефалит. Поэтому при укусе необходимо аккуратно извлечь паразита и отнести его в лабораторию. Об этом НСН сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Специалист напомнил, что в клещи начинают вести активный образ жизни после того, как температура воздуха на улице начинает составлять +10 градусов. Тем, кого во время прогулки укусил клещ, следует аккуратно извлечь паразита, стараясь не раздавить его, чтобы под кожу не попала слюна с вирусами.

«Есть простой способ: надо смазать клеща чем-то масленым, типа керосина или из доступного — жидкостью для снятия лака, потому что они дышат кожей. Так что они перестанут дышать и сами вылезут. Потом его надо отнести в НИИ вирусологии, например, или в Институт Гамалеи, в лабораторию», — объяснил эксперт.

По его словам, в ходе исследования будет выявлено, являлся ли клещ переносчиком вирусов. Боррелиоз, характеризующийся сильными головными болями, можно вылечить в первые два месяца. При этом энцефалит является серьезной болезнью, которая может повлечь за собой инвалидность и другие тяжелейшие исходы. Поэтому крайне важно вакцинироваться трижды с интервалом в три месяца.

Аромапсихолог Наталья Королева до этого говорила, что в сезон клещей дополнительной защитой от укусов паразитов могут стать домашние средства на основе эфирных масел.

Ранее стало известно, какие люди наиболее привлекательны для клещей.