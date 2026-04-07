Пассажирка родила на борту самолета, следовавшего в Нью-Йорк

Fox News: беременная пассажирка родила на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк

Женщина родила на борту самолета во время рейса с Ямайки в Нью-Йорк, пишет Fox News.

Роды произошли на борту рейса Caribbean Airlines, следовавшего из Кингстона в Нью-Йорк. Пилоты связались с диспетчерами и сообщили о нештатной медицинской ситуации.

«У нас беременная пассажирка, у нее начинаются роды», — передал пилот в переговорах с землей.

После этого в аэропорту оперативно подготовили медицинскую бригаду, чтобы встретить самолет сразу после посадки.

Когда диспетчер уточнил у экипажа, родился ли уже ребенок, пилоты подтвердили, что женщина успела родить прямо на борту.

Несмотря на экстренную ситуацию, экипаж не объявлял чрезвычайное положение. В Caribbean Airlines отметили, что команда действовала строго по протоколу и обеспечила безопасность и комфорт всех пассажиров.

После посадки мать и новорожденный были переданы медикам и получили всю необходимую помощь.

