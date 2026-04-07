Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Пассажирка родила на борту самолета, следовавшего в Нью-Йорк

Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Женщина родила на борту самолета во время рейса с Ямайки в Нью-Йорк, пишет Fox News.

Роды произошли на борту рейса Caribbean Airlines, следовавшего из Кингстона в Нью-Йорк. Пилоты связались с диспетчерами и сообщили о нештатной медицинской ситуации.

«У нас беременная пассажирка, у нее начинаются роды», — передал пилот в переговорах с землей.

После этого в аэропорту оперативно подготовили медицинскую бригаду, чтобы встретить самолет сразу после посадки.

Когда диспетчер уточнил у экипажа, родился ли уже ребенок, пилоты подтвердили, что женщина успела родить прямо на борту.

Несмотря на экстренную ситуацию, экипаж не объявлял чрезвычайное положение. В Caribbean Airlines отметили, что команда действовала строго по протоколу и обеспечила безопасность и комфорт всех пассажиров.

После посадки мать и новорожденный были переданы медикам и получили всю необходимую помощь.

Ранее беременная женщина родила в беспилотном такси.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!