Боня пожертвовала миллион рублей на помощь жителям Дагестана и призвала объединиться

Блогерша Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пожертвовала миллион рублей на помощь жителям Дагестана, пострадавшим при наводнении.

Боня призвала россиян объединиться и помочь дагестанцам. По словам телеведущей, жители Дагестана зачастую не проходят мимо, когда случается беда у других, поэтому им нужно помочь тоже.

«Люди лишились всего! Ни дома, ни чистой воды, ни одежды, ничего нет. Люди остались без крыши над головой, и стихия не прекращается. Там много сносит деревень. Не обязательно переводить миллион, можно 50, 100 рублей. Это тоже много может помочь», — заявила блогерша.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тысячи домов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тысяч абонентов.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги.

Ранее Виктория Боня призвала отменить Милонова.

 
