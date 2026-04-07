Стало известно будущее Смолова

Гендиректор «Динамо» Пивоваров не исключил возвращение Смолова в клуб
Владимир Песня/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе могут рассмотреть возвращение нападающего Федора Смолова, если он возобновит карьеру. Его слова приводит РИА Новости.

«Возобновит — будем рассматривать. Или не будем. Он сейчас в нормальном состоянии», — сказал Пивоваров.

28 мая 2025 года Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию. Смолову вменялась часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

3 апреля мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы принял решение о прекращении уголовного дела. До этого стало известно о Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим. Бизнесмен Владимир Кузьминов обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Форвард выплатил пострадавшей стороне 4 млн рублей в качестве компенсации.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры.

