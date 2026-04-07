Вэнс прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном

Вице-президент США Вэнс прибыл в Венгрию для встречи с Орбаном перед выборами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию на встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Об этом пишет BBC.

По информации журналистов, у трапа самолета Вэнса встретил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Визит Вэнса в Венгрию продлится с 7 по 8 апреля. По информации газеты The New York Times, вице-президент США посетил страну, чтобы поддержать правящую партию «Фидес» Орбана перед парламентскими выборами.

В NYT отметили, что визит Вэнса говорит о важности выборов в Венгрии для внешней политики США. В ходе этой поездки запланирована встреча Вэнса с Орбаном. Кроме того, вице-президент США должен призвать избирателей поддержать Орбана и его партию. Россия также открыто поддерживает Орбана, поставляя Венгрии энергоносители и оказывая экономическую помощь стране, говорится в материале.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Орбан является главой венгерского правительства с 2010 года. В случае переизбрания это будет его шестой срок. Главный соперник Орбана на выборах — лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр.

Ранее главный конкурент Орбана рассказал, как будет работать с Россией.