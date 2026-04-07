Глава РСПП прогнозирует снижение курса рубля

Шохин: рубль будет слабеть, если период высоких цен на нефть не затянется
Нина Зотина/РИА «Новости»

Курс рубля будет постепенно снижаться, многое будет зависеть от длительности периода высоких цен на нефть в связи с войной на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его мнению, курс национальной валюты должен находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар.

«Резких не будет обрушений, будет постепенное сползание», — сказал он журналистам.

По данным российского Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета России в марте увеличились почти на 200 млрд руб., составив 617 млрд руб. (+42%). Несмотря на рост, бюджет недополучил 234,3 млрд рублей.

Говорить о выраженной тенденции ослабления курса рубля пока рано, заявляла в марте глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, он в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором находился в течение прошлого года.

Ранее сообщалось, что нефть может подорожать до $150 при масштабной эскалации в Иране.

 
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
