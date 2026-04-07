В Госдуме рассказали, как Россия ответит странам Балтии на дроны ВСУ

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о предупреждении странам Балтии по украинским дронам, которые пролетают через воздушное пространство государств региона, должно стать «последним», после чего Москва перейдет к конкретным мерам. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Последствия – это уничтожение дронов над территорией этих стран. Поверьте, это вызовет такой шум в этих странах, что для людей, принимающих такие решения о разрешении пролетов, это будет иметь очень серьезные для них последствия. Это 100%. Также мы можем предпринимать, естественно, и другие другие меры в рамках международного права, международных соглашений, Организации Объединенных Наций», — сказал парламентарий.

Россия, отметил Чепа, в рамках международного права может «в допустимом объеме» совершать «блокировки» против стран Балтии, разрешающих дронам ВСУ пролетать над территорией региона. При этом парламентарий не конкретизировал, о каких именно блокировках идет речь.

Как добавил депутат, очень хочется верить в то, что заявление Захаровой о специальном предупреждении Латвии, Литве и Эстонии по беспилотникам Украины, будет «последним» для них, после чего Россия перейдет к конкретным действиям – начнет сбивать дроны непосредственно над территориями этих стран и применять в отношении Прибалтики международно – правовые инструменты.

«Мне бы очень бы этого хотелось», — подытожил Чепа.

6 апреля Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на Россию.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной украинские дроны.