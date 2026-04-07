Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме рассказали, как Россия ответит странам Балтии на дроны ВСУ

Депутат Чепа назвал последним предупреждение Прибалтике по беспилотникам Украины
Evgeniy Maloletka/AP

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о предупреждении странам Балтии по украинским дронам, которые пролетают через воздушное пространство государств региона, должно стать «последним», после чего Москва перейдет к конкретным мерам. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Последствия – это уничтожение дронов над территорией этих стран. Поверьте, это вызовет такой шум в этих странах, что для людей, принимающих такие решения о разрешении пролетов, это будет иметь очень серьезные для них последствия. Это 100%. Также мы можем предпринимать, естественно, и другие другие меры в рамках международного права, международных соглашений, Организации Объединенных Наций», — сказал парламентарий.

Россия, отметил Чепа, в рамках международного права может «в допустимом объеме» совершать «блокировки» против стран Балтии, разрешающих дронам ВСУ пролетать над территорией региона. При этом парламентарий не конкретизировал, о каких именно блокировках идет речь.

Как добавил депутат, очень хочется верить в то, что заявление Захаровой о специальном предупреждении Латвии, Литве и Эстонии по беспилотникам Украины, будет «последним» для них, после чего Россия перейдет к конкретным действиям – начнет сбивать дроны непосредственно над территориями этих стран и применять в отношении Прибалтики международно – правовые инструменты.

«Мне бы очень бы этого хотелось», — подытожил Чепа.

6 апреля Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на Россию.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной украинские дроны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!