В Госдуме призвали «не стесняться и вдарить на полную катушку» по Украине

Депутат Журавлев призвал в разы усилить массированные удары ВС РФ по ВПК Украины
Необходимо в разы усилить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя удар ВСУ по Новороссийску.

«Получается, тех ударов, которые сейчас наносятся ВС РФ по украинским военным объектам, явно недостаточно. Нужно усилить налеты в разы. Причем следует бить по командным пунктам, включая те, откуда исходят приказы», — заявил Журавлев.

По его словам, «хорошо известно, где в данный момент находится Владимир Зеленский и его окружение». Пора «надавать им по рукам», указал депутат.

Складывается ощущение, что Россия действует из принципа «не навреди» и принимает меры «чуть менее масштабные, чем хотелось бы», порассуждал политик. В связи с этим депутат призвал «не стесняться и вдарить на полную катушку».

До этого Журавлев заявлял, что армию России ждут тяжелые бои за крупные города Украины, без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно раздавить «нацистскую гадину» не удастся. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на словах продолжает «отвоевывать какие-то мифические территории», но на деле ВСУ только пятятся назад. ВС РФ, в свою очередь, «тяжело и сложно» выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса, указал депутат.

Ранее нардеп оправдался за слова о людских ресурсах на 10 лет войны с Россией.

 
