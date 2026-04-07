На стройплощадке ЖК застройщика «Родина» погибли двое рабочих

На стройплощадке ЖК «Родина парк» на Верейской улице в Москве с высоты упали строительные материалы. В результате происшествия погибли двое рабочих. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Максим Фурсов. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и ее результаты.

«Родина Парк» — жилой проект группы «Родина» на западе Москвы. На официальном сайте он позиционируется как семейный квартал премиум-класса в районе природного заказника «Долина реки Сетуни». По данным девелопера, проект включает три формата жилья: две башни, три клубных дома средней этажности и 15 таунхаусов. На странице группы также указан ориентир по сроку сдачи — 2027 год. На ЦИАН комплекс указан по адресу Москва, Верейская улица. Там же говорится, что это премиум-класс, этажность — от 2 до 34 этажей, квартиры предлагаются без отделки, предусмотрены подземная и гостевая парковки, а срок сдачи корпусов растянут на 2026–2028 годы. По ценам в открытых карточках агрегаторов сейчас фигурирует широкий диапазон — примерно от 19,8 млн рублей.

