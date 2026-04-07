В Таганроге сын расстрелял пожилых родителей и сбежал

В Ростовской области полиция разыскивает подозреваемого в расправе над собственными родителями, мужчина расстрелял отца и мать. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным регионального СК, тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли на территории одного из домовладений в Таганроге. В совершении преступления подозревают их 32-летнего сына, мужчина застрелил мать и отца из карабина «Сайга» и скрылся на автомобиле марки Kia.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, мотивы злоумышленника неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

