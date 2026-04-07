Ученые разработали необычный способ защиты зубов от разрушения

Ученые разработали новый тип «искусственной слюны», который может защищать зубы пациентов после лечения рака головы и шеи. Препарат на основе модифицированного белка из сахарного тростника формирует на эмали защитный слой и снижает риск разрушения зубов. Работа опубликована в журнале Journal of Dentistry.

Проблема, на которую направлена разработка, связана с лечением онкологических заболеваний. Лучевая терапия в области головы и шеи часто повреждает слюнные железы, вызывая состояние, известное как ксеростомия. Недостаток слюны нарушает защиту полости рта, что приводит к быстрому развитию кариеса и воспалений.

Новый препарат создан на основе белка CANECPI-5, полученного из сахарного тростника. Он связывается с поверхностью зуба и формирует так называемую приобретенную пелликулу — тонкую пленку, которая защищает эмаль от кислот.

«Мы разработали процесс, при котором этот белок напрямую связывается с эмалью, делая зубы более устойчивыми к воздействию кислот», — объяснили авторы работы.

Эксперименты показали, что средство снижает деминерализацию зубов — процесс потери кальция и фосфата, который лежит в основе кариеса. Наилучший эффект наблюдался при сочетании белка с фтором и ксилитом: такая комбинация также подавляла активность бактерий.

Разработка особенно важна, поскольку для пациентов после лучевой терапии пока не существует специализированных средств, предотвращающих тяжелое разрушение зубов. Искусственная слюна не только уменьшает ощущение сухости, но и помогает контролировать микрофлору полости рта.

Белок CANECPI-5 уже запатентован. Ученые протестировали его в разных формах — как ополаскиватель, гель и растворимую пленку для языка — и планируют дальнейшие исследования и вывод технологии на рынок.

Авторы отмечают, что в будущем такие препараты могут использоваться не только у онкологических пациентов, но и для профилактики кариеса и заболеваний десен, а также для заживления тканей.

