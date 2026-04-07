Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые разработали необычный способ защиты зубов от разрушения

Journal of Dentistry: создана искусственная слюна для защиты зубов от разрушения
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые разработали новый тип «искусственной слюны», который может защищать зубы пациентов после лечения рака головы и шеи. Препарат на основе модифицированного белка из сахарного тростника формирует на эмали защитный слой и снижает риск разрушения зубов. Работа опубликована в журнале Journal of Dentistry.

Проблема, на которую направлена разработка, связана с лечением онкологических заболеваний. Лучевая терапия в области головы и шеи часто повреждает слюнные железы, вызывая состояние, известное как ксеростомия. Недостаток слюны нарушает защиту полости рта, что приводит к быстрому развитию кариеса и воспалений.

Новый препарат создан на основе белка CANECPI-5, полученного из сахарного тростника. Он связывается с поверхностью зуба и формирует так называемую приобретенную пелликулу — тонкую пленку, которая защищает эмаль от кислот.

«Мы разработали процесс, при котором этот белок напрямую связывается с эмалью, делая зубы более устойчивыми к воздействию кислот», — объяснили авторы работы.

Эксперименты показали, что средство снижает деминерализацию зубов — процесс потери кальция и фосфата, который лежит в основе кариеса. Наилучший эффект наблюдался при сочетании белка с фтором и ксилитом: такая комбинация также подавляла активность бактерий.

Разработка особенно важна, поскольку для пациентов после лучевой терапии пока не существует специализированных средств, предотвращающих тяжелое разрушение зубов. Искусственная слюна не только уменьшает ощущение сухости, но и помогает контролировать микрофлору полости рта.

Белок CANECPI-5 уже запатентован. Ученые протестировали его в разных формах — как ополаскиватель, гель и растворимую пленку для языка — и планируют дальнейшие исследования и вывод технологии на рынок.

Авторы отмечают, что в будущем такие препараты могут использоваться не только у онкологических пациентов, но и для профилактики кариеса и заболеваний десен, а также для заживления тканей.

Ранее была названа привычка, усиливающая реакцию зубов на холодное и горячее.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!