Латвия закрыла доступ к 19 российским интернет-ресурсам

В Латвии закрыли доступ к сайту российской партии «Родина» и еще 18 интернет-ресурсам. Об этом сообщает Delfi.

По информации портала, латвийские власти расширили перечень ресурсов с ограниченным доступом. В него оказались включены сайты главы Калмыкии, Вяземской епархии русской православной церкви (РПЦ) и официальный портал Забайкальского края. Как пояснили в ведомстве, размещенный на этих страницах контент, по мнению Риги, противоречит интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии.

По оценкам национального совета, доступ жителей Латвии к этим ресурсам может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, а также на принадлежности граждан к единому информационному пространству республики.

В начале марта Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к российскому маркетплейсу Ozon, а также к ряду других доменов. Тогда речь шла о сайтах Вологодской областной универсальной научной библиотеки (booksite.ru), Российского общества «Знание»(znanierussia.ru), онлайн-энциклопедии «Руниверсались» (runi.ru), книжного издательства «Яуза» (yauzashop.ru), издательского дома «Буряад Үнэн»(burunen.ru) и липецкой газеты «Добринские вести» (dobvesti.ru).

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных в Латвии.

 
