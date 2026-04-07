Ученый рассказал, когда редкое употребление алкоголя разрушает печень

DM: повреждение печени может возникнуть, даже если пить алкоголь раз в месяц

Редкие, но обильные эпизоды употребления алкоголя могут серьезно повредить печень. Опасным считается уже один «запойный» эпизод в месяц — четыре порции алкоголя для женщин или пять для мужчин. Об этом рассказал гепатолог из США Брайан П. Ли в беседе с изданием Daily Mail (DM).

По словам врача, принято считать, что основной вред печени наносит регулярное употребление алкоголя. Однако новое исследование показало, что риск связан и с редкими, но интенсивными эпизодами.

Ученые проанализировали данные более восьми тысяч взрослых людей за период с 2017 по 2023 год. Участники страдали редкой наследственной патологией, характеризующейся поражением сосудов головного мозга. Под «запойным» употреблением в работе понимали прием четырех и более порций алкоголя за день для женщин и пяти и более для мужчин хотя бы один раз в месяц.

Анализ показал, что у людей, которые периодически выпивают в больших количествах, риск развития прогрессирующего фиброза печени почти в три раза выше по сравнению с теми, кто пьет умеренно, даже если общее недельное потребление алкоголя у них одинаковое. При этом чаще всего к такому типу употребления склонны молодые люди и мужчины.

Ли отмечает, что подобные эпизоды создают для печени резкую токсическую нагрузку, из-за которой повреждаются клетки органа и запускаются процессы рубцевания тканей. При этом такой эффект может проявляться у всех людей вне зависимости от анамнеза.

В исследовании использовалось стандартное американское определение порции алкоголя — около 14 граммов чистого этанола. Это значение примерно соответствует 350 миллилитрам пива крепостью 5%, 150 миллилитрам вина (12%) или 45 миллилитрам крепких напитков (40%).

Ранее был назван критический возраст, в котором дети «копируют» алкоголизм родителей.