Врач рассказал, почему опасно находиться рядом с водоемами в период таяния льдов

Хирург Умнов предупредил об опасности нахождения у водоемов в период таяния льдов
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Резкий подъем уровня воды в реках и озерах во время таяния льдов опасен для человека из-за микробов и тяжелых предметов, которые могут нанести травму. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, посоветовав не находиться рядом с водоемами в этот период.

«В период таяния льдов опасно находиться рядом с реками, озерами, водохранилищами и так далее, так как возможен резкий подъем уровня воды и выход ее из берегов. Такие неконтролируемые подъемы воды опасны по нескольким причинам. Во-первых, в воде может оказаться чрезмерное количество микробов, способных вызвать нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, потоки воды способны переносить тяжелые предметы (камни, бревна, пластины), которые могут нанести травму человеку или ударить человека о такие предметы. Кроме того, не стоит забывать о возможности переохлаждения. Срок летального исхода варьирует, но в среднем это 30 минут», — сказал он.

До этого две школьницы провалились под лед на пруду в Кирове. Прохожие, ставшие очевидцами случившегося, спасли детей и вызвали на место происшествия скорую помощь. Медики осмотрели девочек — госпитализация им не потребовалась.

Ранее в Междуреченске девочку унесло течением реки.

 
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
