Программа по работе с ИИ охватит более 10 тысяч московских школьников

В Москве запущена программа по работе с ИИ для учеников десятых классов

В Москве стартовала программа по работе с ИИ для учеников 10-х предпрофессиональных ИТ-классов, которую реализует школа цифровых технологий Сбера «Школа 21», сообщает пресс-служба банка.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, сегодняшние школьники – первое поколение, которые будет работать в мире, где ИИ будет партнером и помощником.

«В «Школе 21» мы создали среду, где погружаются в реальный цикл создания цифрового продукта с нейросетью GigaChat: от зарождения идеи до совместной доработки на цифровой платформе и презентации решения. Московские школьники научатся целеполаганию, станут авторами и архитекторами цифровых решений. Уверен, полученные навыки пригодятся им в будущей профессии. Именно эти ребята будут формировать технологический суверенитет и развивать экономику страны, управлять целыми экосистемами», — сказал Греф.

В рамках программы школьники познакомятся с цифровыми технологиями, промт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети Сбера GigaChat. Ребята создадут собственного ИИ-помощника «Агент-профориентатор». Он поможет проанализировать навыки и сильные стороны, подобрать подходящую профессию. Также школьники смогут разработают еще одного умного помощника на выбор.

«Москва сегодня — это город, где технологии работают на благо каждого жителя. Мы видим, как стремительно меняется рынок труда, и наша задача — дать школьникам те навыки, которые будут востребованы», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, на платформе «Школы 21» школьники пройдут полный цикл создания продукта и разработают умного помощника. В конце участники проведут презентацию своего решения.