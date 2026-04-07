ВСУ пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Энергодаре

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: дроны ВСУ пытались атаковать Энергодар
Украинские военные с помощью дронов пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

«Сегодня в Энергодаре вновь зафиксированы попытки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») атаковать город дронами», — рассказала она.

Утром 7 апреля мэр города — спутника ЗАЭС Максим Пухов в своем Telegram-канале написал, что украинский беспилотник атаковал спортивно-оздоровительный комплекс в первом микрорайоне. В результате была повреждена кровля здания, которое в данный момент находится на капитальном ремонте. Информация о пострадавших не поступала.

6 апреля Яшина сообщила, что Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория в минувшие выходные подвергались атакам со стороны ВСУ. По словам директора, обстановка на станции остается стабильно напряженной, но полностью контролируемой. Сотрудники объекта продолжают следить за всеми параметрами, радиационный фон по-прежнему находится в норме.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.

 
