В Москве на рабочих рухнули стройматериалы — спасти мужчин не удалось. Столичная прокуратура инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории строительной площадки на улице Верейская произошло падение строительных материалов с высоты», — сказано в сообщении.

Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой, добавили правоохранители.

Других подробностей происшествия не приводится.

В марте в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в шахту лифта в строящемся доме, спасти пострадавших не удалось. Инцидент произошел в высотке на Украинской улице. Рабочие убирались на 27-м этаже многоквартирного дома и рухнули в лифтовую шахту на бетонное основание. Мужчины получили тяжелые травмы, спасти их не смогли. Известно, что работодатель не сообщил о несчастном случае в трудовую инспекцию, ему грозит административное наказание.

Ранее в Татарстане рабочего раздавило ковшом экскаватора.