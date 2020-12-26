МИД России предложил исполнить новогоднее желание американского посла

Министерство иностранных дел России в Twitter пошутило над письмом посла США в РФ Джона Салливана, которое тот написал Санта-Клаусу.

Ранее Салливан написал письмо Санта-Клаусу, где заверил волшебника, что весь год хорошо себя вел, в том числе носил маску и сохранял дистанцию. Дипломат попросил подарить ему новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.

«Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет», — говорится в записи.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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