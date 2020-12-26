В Госдуме раскритиковали слова Зеленского о готовности к мобилизации

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае войны с Россией будут мобилизованы и мужчины, и женщины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий выразил мнение, что украинцы, скорее всего, испытали шок и возмущение от заявления своего лидера.

«На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент - единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать», — сказал Бальбек.

Бальбек считает, Зеленский пытался повысить популярность на этой фразе: «Я брошу клич — и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае «нападения» и мобилизует все население страны, в том числе женщин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заявил, что мобилизует даже женщин в случае войны с Россией

— На Украине сочли «бредом» слова Зеленского о мобилизации на войну с Россией