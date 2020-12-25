Лукашенко: Белоруссия не будет такой, как до выборов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Белоруссии, которая была до президентских выборов, больше не будет, она будет лучше, считает глава республики Александр Лукашенко. Видеозапись его выступления опубликована близким к пресс-службе белорусского лидера Telegram-каналом «Пул Первого».

«Все говорят: нам бы ту страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет, и не нужно той страны. Мы будем лучше. Лучше, я уверен», — заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы «не глупые люди», они пройдут текущий период и поймут, что страна может потерять.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов КС

США ввели санкции против белорусского спецназа и ОМОНа

В Кремле оценили безопасность пребывания россиян в Белоруссии