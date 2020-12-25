Лукашенко: Белоруссия не будет такой, как до выборов

Белоруссии, которая была до президентских выборов, больше не будет, она будет лучше, считает глава республики Александр Лукашенко. Видеозапись его выступления опубликована близким к пресс-службе белорусского лидера Telegram-каналом «Пул Первого».

«Все говорят: нам бы ту страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет, и не нужно той страны. Мы будем лучше. Лучше, я уверен», — заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы «не глупые люди», они пройдут текущий период и поймут, что страна может потерять.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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