Санду вступила в должность президента Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду принесла присягу и вступила в должность главы республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно молдавскому законодательству, президент страны вступает в должность с момента инаугурации. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики в четверг, 24 декабря.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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