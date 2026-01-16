Ведущий новостей собрал крупнейшую в мире коллекцию носков

Отставной телеведущий Джим Донован установил мировой рекорд, став обладателем самой большой коллекции носков. Его достижение было официально зафиксировано Книга рекордов Гиннесса и совпало с завершением его телевизионной карьеры, пишет UPI.

По данным организации, коллекция Донована насчитывает 1531 уникальную пару носков. Любовь журналиста к ярким носкам стала заметна зрителям еще во время его работы в эфире. Со временем поклонники начали присылать ему новые пары, существенно пополнив собрание.

Некоторые из присланных носков оказались особенно необычными — с изображением самого Донована.

«За эти годы многие люди присылали мне носки с моим лицом. Я понимаю, что это звучит немного безумно», — рассказал мужчина.

Телеведущий отметил, что попадание в Книгу рекордов стало для него исполнением давней мечты.

«Мне было восемь лет, когда родители подарили мне Книгу рекордов Гиннесса. Я листал ее и думал: смогу ли я когда-нибудь побить какой-нибудь рекорд?» — вспоминает он.

По словам Донована, полученный титул стал для него символичным завершением многолетней карьеры на телевидении.

Ранее двое друзей установили мировой рекорд по количеству посещенных казино за 24 часа.