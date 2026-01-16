Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Ведущий новостей собрал крупнейшую в мире коллекцию носков

UPI: телеведущий в США собрал 1531 пару носков, установив рекорд
guinnessworldrecordscbsphiladelphia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отставной телеведущий Джим Донован установил мировой рекорд, став обладателем самой большой коллекции носков. Его достижение было официально зафиксировано Книга рекордов Гиннесса и совпало с завершением его телевизионной карьеры, пишет UPI.

По данным организации, коллекция Донована насчитывает 1531 уникальную пару носков. Любовь журналиста к ярким носкам стала заметна зрителям еще во время его работы в эфире. Со временем поклонники начали присылать ему новые пары, существенно пополнив собрание.

Некоторые из присланных носков оказались особенно необычными — с изображением самого Донована.

«За эти годы многие люди присылали мне носки с моим лицом. Я понимаю, что это звучит немного безумно», — рассказал мужчина.

Телеведущий отметил, что попадание в Книгу рекордов стало для него исполнением давней мечты.

«Мне было восемь лет, когда родители подарили мне Книгу рекордов Гиннесса. Я листал ее и думал: смогу ли я когда-нибудь побить какой-нибудь рекорд?» — вспоминает он.

По словам Донована, полученный титул стал для него символичным завершением многолетней карьеры на телевидении.

Ранее двое друзей установили мировой рекорд по количеству посещенных казино за 24 часа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27637471_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+