В России объяснили, почему Киев не пойдет на уступки даже после вступления в ЕС

Политолог Гурнов: Зеленский был никем до войны, поэтому он будет ее продолжать

Сообщение Financial Times о том, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на территориальные уступки в случае принятия страны в Евросоюз, выглядит как традиционное «сотрясание воздуха Киева», заявил в беседе с «Газетой.Ru» политический обозреватель Александр Гурнов.

«Все, что в последнее время пишут в СМИ о позиции Киева, который якобы готов пойти на уступки, больше похоже на традиционное сотрясание воздуха. Зеленский уже не знает, что сказать и какой слух пустить, чтобы привлечь внимание к Украине», — считает политолог.

По его мнению, в Киеве не стремятся к заключению мира априори, а потому никакие условия или уступки со стороны России, США или Европы не смогут поменять эту позицию.

«До начала противостояния Украины и России Зеленский был абсолютно никем. Сейчас же его знает весь мир, к нему в руки идут огромные деньги. Поэтому он просто не будет прекращать военный конфликт, без него он вновь станет никем», — сказал Гурнов.

Кроме того, Евросоюзу самому принимать Украину в свои ряды совершенно незачем, потому что сейчас это разрушенная нищая страна без государственности, добавил политический эксперт. Гурнов заключил, что вступление Украины в Евросоюз никак не повлияет на желание Киева заключить мир.

Газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц Еврокомиссии сообщила, что президент Украины может пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров.

«Чиновники Еврокомиссии полагают, что Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — говорится в статье.

