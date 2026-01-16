Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В России объяснили, почему Киев не пойдет на уступки даже после вступления в ЕС

Политолог Гурнов: Зеленский был никем до войны, поэтому он будет ее продолжать
Peter Dejong/AP

Сообщение Financial Times о том, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на территориальные уступки в случае принятия страны в Евросоюз, выглядит как традиционное «сотрясание воздуха Киева», заявил в беседе с «Газетой.Ru» политический обозреватель Александр Гурнов.

«Все, что в последнее время пишут в СМИ о позиции Киева, который якобы готов пойти на уступки, больше похоже на традиционное сотрясание воздуха. Зеленский уже не знает, что сказать и какой слух пустить, чтобы привлечь внимание к Украине», — считает политолог.

По его мнению, в Киеве не стремятся к заключению мира априори, а потому никакие условия или уступки со стороны России, США или Европы не смогут поменять эту позицию.

«До начала противостояния Украины и России Зеленский был абсолютно никем. Сейчас же его знает весь мир, к нему в руки идут огромные деньги. Поэтому он просто не будет прекращать военный конфликт, без него он вновь станет никем», — сказал Гурнов.

Кроме того, Евросоюзу самому принимать Украину в свои ряды совершенно незачем, потому что сейчас это разрушенная нищая страна без государственности, добавил политический эксперт. Гурнов заключил, что вступление Украины в Евросоюз никак не повлияет на желание Киева заключить мир.

Газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц Еврокомиссии сообщила, что президент Украины может пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров.

«Чиновники Еврокомиссии полагают, что Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — говорится в статье.

Ранее политолог объяснил, почему «энергетический Рамштайн» не спасет Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27637537_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+