Адвокат Ивана Попова обжаловал пятилетний приговор в кассации

Защита экс-генерала Ивана Попова попросила кассацию отменить приговор
Министерство обороны РФ

Представитель защиты бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова обжаловал обвинительный приговор в кассационной инстанции. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Буйновский.

Защита просит кассацию отменить приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года или пересмотреть уголовное дело, направив его в суд первой инстанции, либо прекратить дело «за отсутствием в его действиях состава преступления».

Адвокат добавил, что Попов «не теряет надежды на справедливость».

24 апреля суд признал Попова виновным в мошенничестве, лишил его генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Он был обвинен в хищении свыше 1,7 тысячи тонн металлических изделий, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила для оказания гуманитарной помощи.

Экс-генерал-майор неоднократно обращался с просьбой отправить его в зону специальной военной операции на Украине, однако все его обращения были отклонены. Последний раз ему отказали из-за отсутствия свободных мест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Попова этапировали в Подмосковье.

