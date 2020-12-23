Байден заявил, что часть информации о его сыне является российской пропагандой

Избранный президент США Джо Байден заявил, что часть информации, публиковавшейся о его сыне Хантере, являются «российской дезинформацией». Об этом сообщает Fox News.

В настоящее время ФБР владеет ноутбуком, якобы принадлежащим Хантеру Байдену, который содержал электронные письма, раскрывающие его зарубежные деловые связи, включая контакты в Украине и Китае.

По словам Байдена, сообщения, связанные с этим ноутбуком, относятся к российской пропаганде.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о желании действующего президента США Дональда Трампа назначить спецпрокурора для расследования в отношении Хантера Байдена. Трамп заявил, что не имеет отношения к делу Байдена-младшего.

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