МИД РФ вызвал послов Германии, Франции и Швеции в связи с антироссийскими санкциями ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что послы Германии, Франции и Швеции вызваны во внешнеполитическое ведомство в связи с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня в МИД в 11.00 в связи с введением антироссийских санкций ЕС были вызваны главы дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции», — сказала она.

В ноябре Евросоюз ввел санкции против шести российских чиновников на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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