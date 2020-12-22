Рогозин назвал незаконными санкции США против предприятий Роскосмоса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал санкции США против предприятий ракетно-космической отрасли в России незаконными и глупыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 21 декабря, Министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Среди этих компаний оказались в том числе предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центра «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

«Они незаконны, впрочем как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции», — подчеркнул гендиректор.

При этом Рогозин назвал эти ограничения глупыми, поскольку, по его словам, к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены предприятия, которые таковыми не являлись и не являются. Он подчеркнул, что ЦНИИмаш — главный отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами Международной космической станции (МКС), где постоянно находится группа специалистов NASA (американское космическое ведомство).

«Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?» — подытожил глава Роскосмоса.

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