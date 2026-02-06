Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Посол США пригрозил польскому премьеру за слова спикера Сейма о Трампе

Посол США Роуз: критика спикером Сейма Трампа навредит правительству Польши
esfera/Shutterstock/FOTODOM

Критическая позиция маршала (спикера) Сейма (нижней палаты парламента) Польши Влодзимежа Чажастого в отношении президента США Дональда Трампа может навредить польскому правительству. Такое предупреждение сделал посол США в Польше Том Роуз в письме польскому премьер-министру Дональду Туску, передает ТАСС.

«Достойные осуждения [слова Чажастого], отсутствие уважения и оскорбительные комментарии в адрес президента Трампа могли бы оказаться очень вредными для вашего правительства», — написал он в письме.

Так он прокомментировал адресованное ему послание, опубликованное Туском в соцсети Х — в нем министр призывает американскую сторону «уважать, а не поучать союзников».

Данная публикация была реакцией на сообщение о разрыве контактов с маршалом Чажастым из-за якобы оскорблений в адрес Трампа, которые американцы усмотрели в отказе поддержать инициативу о награждении главы Белого дома Нобелевской премией мира. Глава польского Сейма, объявляя о своем решении, заявил, что президент США не заслуживает этой награды.

В своем письме американский посол предположил, что послание Туска было адресовано ему по ошибке, ведь оно «точно предназначалось маршалу Сейма». По словам Роуза, ни одному лидеру Польши «не следует унижать и оскорблять» Дональда Трампа — самого большого друга Польши в Белом доме за всю историю.

Ранее глава МИД Польши Сикорский пообещал Трампу Нобелевскую премию при одном условии.
 
Теперь вы знаете
В апартаментах разрешили временную прописку. Почему это не сделает их полноценным жильем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!