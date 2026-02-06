Посол США пригрозил польскому премьеру за слова спикера Сейма о Трампе

Критическая позиция маршала (спикера) Сейма (нижней палаты парламента) Польши Влодзимежа Чажастого в отношении президента США Дональда Трампа может навредить польскому правительству. Такое предупреждение сделал посол США в Польше Том Роуз в письме польскому премьер-министру Дональду Туску, передает ТАСС.

«Достойные осуждения [слова Чажастого], отсутствие уважения и оскорбительные комментарии в адрес президента Трампа могли бы оказаться очень вредными для вашего правительства», — написал он в письме.

Так он прокомментировал адресованное ему послание, опубликованное Туском в соцсети Х — в нем министр призывает американскую сторону «уважать, а не поучать союзников».

Данная публикация была реакцией на сообщение о разрыве контактов с маршалом Чажастым из-за якобы оскорблений в адрес Трампа, которые американцы усмотрели в отказе поддержать инициативу о награждении главы Белого дома Нобелевской премией мира. Глава польского Сейма, объявляя о своем решении, заявил, что президент США не заслуживает этой награды.

В своем письме американский посол предположил, что послание Туска было адресовано ему по ошибке, ведь оно «точно предназначалось маршалу Сейма». По словам Роуза, ни одному лидеру Польши «не следует унижать и оскорблять» Дональда Трампа — самого большого друга Польши в Белом доме за всю историю.

